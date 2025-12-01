Anief avvia petizione per non ridurre la Carta Docenti

"L’ANIEF ha attivato una petizione per non far ridurre l’importo della carta docente
, che annualmente era stabilito a 500 euro. Con il nuovo decreto scuola la normativa è cambiata e sarà un decreto interministeriale a stabilire ogni anno l’ammontare della carta per il 2025-26. Si attende infatti questo primo decreto, che dovrebbe arrivare a gennaio e che definirà l’importo della carta docente". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Il nostro sindacato è convinto che sia invece necessario stanziare altri fondi nella legge di bilancio per garantire che l’ammontare di 500 euro non vari per nessuno dei beneficiari.
Sappiamo che da quest’anno beneficeranno della carta docente anche i docenti con un contratto al 30 giugno, grazie ai nostri ricorsi.
Sul nostro sito è disponibile il link alla petizione per aderire
e chiedere al governo ulteriori stanziamenti nella finanziaria, così da garantire a tutti i docenti che la carta – il bonus docente – non diminuisca e resti di 500 euro per quest’anno e per il futuro", conclude Cozzetto.
