Anief avvia petizione per non ridurre la Carta Docenti

"L’, che annualmente era stabilito a 500 euro. Con il nuovo decreto scuola la normativa è cambiata e sarà un decreto interministeriale a stabilire ogni anno l’ammontare della carta per il 2025-26. Si attende infatti questo primo decreto, che dovrebbe arrivare a gennaio e che definirà l’importo della carta docente". Lo ha dichiarato"Il nostro sindacato è convinto che sia invece necessario stanziare altri fondi nella legge di bilancio per garantire che lSappiamo che da quest’anno beneficeranno della carta docente anche i docenti con un contratto al 30 giugno, grazie ai nostri ricorsi.Sul nostro sito èe chiedere al governo ulteriori stanziamenti nella finanziaria, così da garantire a tutti i docenti che la carta – il bonus docente – non diminuisca e resti di 500 euro per quest’anno e per il futuro", conclude Cozzetto.