Carta Docente: supplenti al 30 giugno attesa a gennaio. Anief: possibile ricorrere per il pregresso

"Dalla scorsa settimana è nuovamente possibile accedere al portale della Carta del Docente per quanti avessero dei residui relativi alla spesa dello scorso anno. Per quanto riguarda la Carta del Docente 2025-26, il decreto Scuola rinvia tutto a gennaio. Purtroppo sarà necessario attendere il decreto attuativo per vedere finalmente estesa la platea anche ai docenti con contratto al 30 giugno, che quindi potranno accedere solo da gennaio, dopo l’emanazione del decreto attuativo. Servirà inoltre il decreto per consentire a tutti l’utilizzo dei voucher secondo la nuova normativa, che amplia le tipologie di spese ammissibili: ad esempio, sarà possibile usare i voucher anche per spese legate ai trasporti". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretaria Anief.

"Per il nostro sindacato si tratta della conferma della vittoria già ottenuta in Europa con i nostri ricorsi. Ricordiamo però che quanti avessero avuto in passato un contratto al 30 giugno o contratti di supplenza breve e saltuaria mantengono il loro diritto ad accedere alla Carta del Docente. In questi casi sarà necessario rivolgersi al tribunale, e i nostri legali sono pronti a tutelare i diritti dei docenti precari. Per tutte le informazioni e per aderire ai ricorsi vistare il sito ufficiale Anief", conclude Cozzetto.
