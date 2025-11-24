Carta Docente: supplenti al 30 giugno attesa a gennaio. Anief: possibile ricorrere per il pregresso

"Dalla scorsa settimana è nuovamente possibile accedere al portale della Carta del Docente
per quanti avessero dei residui relativi alla spesa dello scorso anno. Per quanto riguarda la Carta del Docente 2025-26
, il decreto Scuola rinvia tutto a gennaio.
Purtroppo sarà necessario attendere il decreto attuativo per vedere finalmente estesa la platea anche ai docenti con contratto al 30 giugno
, che quindi potranno accedere solo da gennaio, dopo l’emanazione del decreto attuativo. Servirà inoltre il decreto per consentire a tutti l’utilizzo dei voucher secondo la nuova normativa
, che amplia le tipologie di spese ammissibili: ad esempio, sarà possibile usare i voucher anche per spese legate ai trasporti". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretaria Anief.
"Per il nostro sindacato si tratta della conferma della vittoria già ottenuta in Europa con i nostri ricorsi
. Ricordiamo però che quanti avessero avuto in passato un contratto al 30 giugno o contratti di supplenza breve e saltuaria mantengono il loro diritto ad accedere alla Carta del Docente.
In questi casi sarà necessario rivolgersi al tribunale,
e i nostri legali sono pronti a tutelare i diritti dei docenti precari. Per tutte le informazioni e per aderire ai ricorsi vistare il sito ufficiale Anief", conclude Cozzetto.
"