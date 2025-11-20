USA, richieste continuative di sussidi disoccupazione ai massimi da novembre 2021

(Teleborsa) - Salgono le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA
. Nella settimana al 6 settembre, i "claims
" sono risultati pari a 220 mila unità
, in calo di 8.000 unità rispetto alle 228 mila della settimana precedente.
La media delle ultime quattro settimane
- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano
- si è assestata a 224.250 unità
, in calo di 3.000 unità rispetto nella settimana precedente (221.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.
Infine, nella settimana all'8 novembre, le richieste continuative di sussidio
si sono attestate a 1.974.000, in crescita di 28mila unità rispetto la settimana precedente. Si tratta del livello più alto dal 6 novembre 2021, quando erano pari a 2.041.000.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )