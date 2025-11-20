USA, richieste continuative di sussidi disoccupazione ai massimi da novembre 2021

(Teleborsa) - Salgono le richieste dinegli. Nella settimana al 6 settembre, i "" sono risultati pari a, in calo di 8.000 unità rispetto alle 228 mila della settimana precedente.La- in base ai dati del- si è assestata a, in calo di 3.000 unità rispetto nella settimana precedente (221.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana all'8 novembre, lesi sono attestate a 1.974.000, in crescita di 28mila unità rispetto la settimana precedente. Si tratta del livello più alto dal 6 novembre 2021, quando erano pari a 2.041.000.