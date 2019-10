Partite IVA, resta il "forfettario" con alcuni paletti anti-elusione

(Teleborsa) - Regime forfettario e alcuni vincoli per evitare frodi o elusione fiscale per circa 2 milioni di Partite IVA. E' quanto stabilisce la, che introduce la flat tax per gli autonomi, per il triennio 2020-2022, con unfino ad unViene mantenuto innanzi tutto il, anziché adottare a quello "analitico", come si era prospettato inizialmente, che verrà applicato a tutti gli autonomi, professionisti ed imprese aventi i requisiti per accedere al regime agevolato. Una decisione be accolta dai commercialisti e dalle associazioni di categoria, che guardano al risparmio di costi amministrativi che comporta il mantenimento di un regime semplificato (forfettario).Naturalmente, con le agevolazioni sono stati. Il primo è il, che stabilisce unper chi cumula redditi da lavoro subordinato e pensioni. Il secondo vincolo concerne lae cioè per le prestazioni di collaboratori o dipendenti, che ha unSembrerebbe saltato il terzo vincolo, relativo allo, che misura il valore dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti, con un. Una scelta che molto dipenderà dalle coperture e dalle risorse messe a disposizione dall'abolizione della seconda fase della flat tax firmata Salvini, ma questo terzo paletto potrebbe ancora saltar fuori nel corso dell'iter parlamentare.