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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in aprile

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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in aprile
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in aprile pari a 15 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 26 Mld Euro (la previsione era 26,3 Mld Euro).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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