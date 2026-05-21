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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in aprile
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21 maggio 2026 - 10.05
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Partite correnti Zona Euro in aprile pari a 15 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 26 Mld Euro (la previsione era 26,3 Mld Euro).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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