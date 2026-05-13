Giappone, aumenta il surplus delle partite correnti a marzo

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese il surplus della bilancia delle partite correnti in Giappone.



Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a marzo un avanzo delle partite correnti di 4.681,5 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 3.932,7 miliardi del mese precedente. Il dato è anche migliore alle attese degli analisti che avevano stimato una salita del surplus fino a 3.879 miliardi di yen.



La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un avanzo di 572,8 miliardi di yen, contro il disavanzo di 16 miliardi di febbraio, a fronte di un incremento delle esportazioni a 10.822 miliardi di yen (+11,7%) e un aumento delle importazioni a 9.991,5 miliardi (+10%).

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