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Francia, Partite correnti in marzo

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Francia, Partite correnti in marzo
Francia, Partite correnti in marzo pari a -8,2 Mld Euro, in calo rispetto al precedente -1,5 Mld Euro.

(Foto: © alexlmx / 123RF)
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