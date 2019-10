In Italia crescono gli over 65: più ricchi della media della popolazione

(Teleborsa) -Una frase che nell'ultimo periodo abbiamo sentito ripetere in diverse occasioni. E sembra proprio che sia decisamenteLo dicono iIl nostro è ilcon la percentuale più alta di over 65 con il 22,7% e una crescita sostenuta negli ultimi 10 anni di circain questa fascia. E' quanto emerge da una ricerca di Censis-Tendercapital che evidenzia come nel nostro Paese sia cresciuta lpassando dalgrazie anche al significativo aumento delle persone che superano questa età.Oltre(il 20,7% degli anziani) non è autosufficiente e questa situazione costituisce un rischio che cresce con l'avanzare dell'età (supera il 40% di incidenza oltre gli ottant'anni). I bisogni assistenziali degli anziani sono stati finora coperti soprattutto dalle famiglie che garantiscono assistenza diretta in almeno 7 casi su 10 ma un ruolo importante lo svolgono poi le badanti (circa 1 milione) con una spesa per le famiglie stimata in circa- Gli anziani - segnala ancora la ricerca - hanno una, mentre per irisulta inferiore del