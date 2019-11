FCA-PSA, fusione alla pari e nessuna chiusura. Il rilancio Lufthansa per Alitalia

(Teleborsa) - Dopo il via libera daiche darà vita al quarto gruppo mondiale dell'auto, con 8,9 milionidi veicoli. Un'assicurazione che però non convince i sindacati. Il titolo Fca ha chiuso ieri sera a Wall Street in rialzo del 2,27%.ha rilanciato intanto per Alitalia,. Colloqui in Germania con vertice FS.