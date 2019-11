Gualtieri, cuneo fiscale è "pilastro" Manovra e apre a modulazione plastic tax

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economiatorna a difendere la, ricordando che"lache ci è stata lasciata in eredità da Salvini, cioè".Parlando al Tg3, il titolare dell'Economia ha poi citato, ribadendo che la riduzione deldi questa Manovra e non soggetta a slittamento, come chiede Italia viva.Gualtieri ha parlato anche della(tassa sulla plastica e imballaggi), affermando di esserper modulare ed anche perl'utilizzo di. "Dobbiamo ridurre l'utilizzo della plastica monouso, è evidente a tutti - ha commentato - e non possiamo prima applaudire i giovani che scendono in piazza per chiedere un ambiente migliore e poi non agire di conseguenza".In relazione alquale garanzia per l'equilibrio dei conti pubblici, il numero uno dell'Economia ha dettoche "quel congelamentoedFrattanto, oggi inizia l'iter parlamentare della Manovra , dopo l'OK della Ragioneria generale dello Stato. Il dibattito parlamentare inevitabilmente porterà a limare uno o più punti della stessa, fra i più dibattuti.