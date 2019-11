Dl Fiscale, emendamento Pd su seggiolini anti-abbandono: stop sanzioni fino al 6 marzo

(Teleborsa) -. L'entrata in vigore delle sanzioni slitta al 6 marzo per consentire l'adeguamento alla nuova norma.depositato in commissione Finanze della Camera."Al fine di consentire l`adeguamento a quanto previsto dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 - si legge nella proposta di modifica - non si applicano le sanzioni" del "Nuovo codice della strada" a coloro che "violino l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi" fino "al 6 marzo 2020".