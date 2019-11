Si muove in territorio positivo il comparto media dell'Italia (+1,72%), exploit di Mediaset

indice media italiano

indice del settore Media europeo

indice EURO STOXX Media

Ftse MidCap

Mediaset

Mondadori

small-cap

Giglio Group

Cairo Communication

Cose Belle D'Italia

(Teleborsa) - Corre l'che allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 189,5 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 11.007,2.Intanto l'si ferma a 228 dopo un inizio di giornata a quota 228.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,88%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,48%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,99%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,66%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,58%.