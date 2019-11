Dirigenti scolastici, Udir presenta proposte di modifica a legge bilancio e dl scuola

(Teleborsa) -nonché loQueste le"Il nostro scopo è quello di portare miglioramenti nella scuola e crediamo fortemente che questo processo debba includere anche l'ottimizzazione dell'operato del ds, che coordina e permette l'armonioso svolgimento delle varie attività – ha affermato il–. Con queste proposte emendative ci siamo concentrati sul reclutamento e sulla valutazione del ds, poiché crediamo che tutti gli aspetti della vita lavorativa del capo dell’istituto siano importanti e da curare, per il bene dell'istruzione tutta".Per quanto concerne il reclutamento, il giovane sindacato vuole includere i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017. La norma intende risolvere il problema delle scuole assegnate in reggenza, attraverso il reclutamento dei dd.ss. e prevedendo lo scorrimento della graduatoria prevista dal Decreto n. 1205 del 1° agosto 2019. Per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall'ultima procedura concorsuale – per l'Udir – risulta necessario dopo l'intervento dell'art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata.Udir ha proposto un emendamento per effettuare la semplificazione delle modalità di valutazione dei dd.ss.: "la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell’istruzione e della ricerca. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN di cui all'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dell’8 luglio 2019".