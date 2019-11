Manovra, 400 gli emendamenti presentati dal M5S

(Teleborsa) - Unaè stata presentata: sonole proposte di modifica presentate in commissione Bilancio al Senato sulla Legge di Bilancio a firma del Movimento.Fra le principali quelle che chiedono diin plastica biodegradabile o. E ancora, quelle che chiedono di ridurre al 5% la tassa sulla cancelleria in plastica e l'istituzione deldi plastica per acqua e bibite, saponi, detersivi, shampoo e per le lattine.Presentate anche proposte che chiedonodiversi dalle siringhe ed unafino a 1000 euro in casa e 5mila in bar e ristoranti, un"eco-sostenibili" e unche prevede incentivi per quelli che installano ecocompattatori.