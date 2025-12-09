Milano 17:35
Scuola, possibile l'attivazione di un Osservatorio permanente sul burnout

"Sono al voto in questi giorni gli emendamenti che riguardano l'attivazione di un osservatorio permanente sul burnout, alla salute della scuola e del personale della scuola. L’ANIEF tiene tantissimo a questo tema, ha presentato diversi emendamenti e ha richiesto i dati al Ministero. Ancora questi dati non sono pubblici: non sappiamo quanta parte del personale della scuola sia coinvolto in questo fenomeno e per questo chiediamo innanzitutto di monitorarlo, per capire qual è l’incidenza". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Ovviamente a questo si collega la questione delle pensioni: è possibile trattare in modo ordinario il personale della scuola che ha evidentemente un surplus di carico emotivo e di stress che deve essere tenuto in considerazione per l’accesso alla quiescenza?

Dunque, è importante intanto iniziare con questo osservatorio e l’ANIEF continuerà sempre a insistere per la tutela del personale della scuola e per l’accesso anticipato alla pensione, proprio dovuto al particolare tipo di lavoro e di professione che il personale della scuola svolge", conclude Rosano.

