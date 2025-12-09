Scuola, possibile l'attivazione di un Osservatorio permanente sul burnout

"Sono al voto in questi giorni gli emendamenti che riguardano l'attivazione di un osservatorio permanente sul burnout
, alla salute della scuola
e del personale della scuola
. L’ANIEF
tiene tantissimo a questo tema, ha presentato diversi emendamenti e ha richiesto i dati al Ministero. Ancora questi dati non sono pubblici:
non sappiamo quanta parte del personale della scuola sia coinvolto in questo fenomeno e per questo chiediamo innanzitutto di monitorarlo, per capire qual è l’incidenza". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Ovviamente a questo si collega la questione delle pensioni
: è possibile trattare in modo ordinario il personale della scuola che ha evidentemente un surplus di carico emotivo e di stress che deve essere tenuto in considerazione per l’accesso alla quiescenza?
Dunque, è importante intanto iniziare con questo osservatorio e l’ANIEF continuerà sempre a insistere per la tutela del personale della scuola
e per l’accesso anticipato alla pensione
, proprio dovuto al particolare tipo di lavoro e di professione che il personale della scuola svolge", conclude Rosano.
"