UniCredit, a Roma una giornata dedicata all’inclusione

UniCredit

(Teleborsa) -dedica una giornata all', poiché la diversità è un’opportunità che deve essere colta per migliorare il clima di lavoro e permettere al talento di ognuno di esprimersi., oltre a, Regional Manager Region Centro di UniCredit,, HR Manager Region Centro e Diversity Manager Italia di UniCredit,, Disability Manager Italia di UniCredit, Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale),, Dipendente UniCredit e, Founder Albergo Etico Roma."Iniziative come quella di oggi sono molto importanti - ha dichiarato, Presidente nazionale Anfass - perché le persone con disabilità, nonostante vari strumenti ed impegni, continuano a trovare ostacoli nella loro partecipazione come membri eguali della società ed a subire violazione dei loro diritti umani nei vari contesti di vita. Purtroppo non sono disponibili dati rispetto alla loro effettiva occupazione in Italia e il sistema risulta deficitario non solo nella capacità di includere, ma anche di garantire il mantenimento del posto di lavoro. Meno di una persona con sindrome di down su 3 lavora dopo i 24 anni e il dato scende al 10% tra le persone con autismo con più di 20 anni. Parallelamente, meno della metà delle persone con sclerosi multipla tra i 45 e i 54 anni è occupata (49,5%), a fronte del 12,9% di disoccupati e del 23,5% di pensionati"."UniCredit – ha spiegato, Responsabile Region Centro di UniCredit - considera la diversità dei propri dipendenti una vera ricchezza e si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutti i talenti, le competenze, le esperienze, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'origine etnica, dalla cultura o dall'orientamento sessuale, siano valorizzati. Fin dal 2009 il Gruppo ha lanciato piani e policy che hanno dettato le linee guida per le iniziative che si sono susseguite nel tempo e ad ottobre abbiamo celebrato in 15 paesi la prima Diversity and inclusion week, una settimana dedicata alla diversità e all'inclusione per celebrare le nostre differenze e per aumentare la consapevolezza e la conoscenza sulle tematiche connesse a diversità e inclusione".