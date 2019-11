CNEL, Treu: "Norme urgenti per la semplificazione"

(Teleborsa) -. A dirlo è, presidente del, intervenendo oggi a Roma all'Assemblea annuale di Confprofessioni."I professionisti, anche numericamente, rappresentano una fetta importante del mercato del lavoro e devono essere aiutati al pari dei lavoratori dipendenti. Il loro lavoro necessita di", ha evidenziato Treu, ricordando che il CNEL ha "raccolto le proposte attraverso la Consulta delle professioni e, d’accordo con le parti sociali, sta lavorando ad un'iniziativa legislativa specifica".Tra le proposte presentate in Parlamento, prima punta sulla semplificazione. "come dimostra il fatto che anche i professionisti che sono in Parlamento non ci riescono", ricorda Treu."Il secondo punto - evidenzia il presidente del CNEL - è il. Le forme di welfare basate sulle stesse forze e risorse dei professionisti non bastano più, devono essere integrate da un intervento dello Stato, anche fiscale"."Terzo, ma non meno importante, laI computer, come già sta accadendo faranno metà del lavoro che fino a poco tempo fa faceva l’uomo. Purtroppo, l’Italia sta disinvestendo in formazione soprattutto delle competenze digitali. È giusto, come avvenuto fino ad oggi, che i professionisti sprovvedano in proprio alle attività formative ma c’è bisogno anche di un investimento importante del Paese", ha concluso.