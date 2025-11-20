CdM approva decreti per continuità ex-Ilva e Transizione 5.0

(Teleborsa) -riunitosi questo pomeriggio,ad una serie di misure che comprendono la, lo sblocco die dueconcernenti ile la proroga della certificazione TCF ai fini dell'adempimento collaborativo.Per quanto concerne gli stabilimenti ex-Ilva, il Governo ha approvato unche introduce "degli stabilimenti ex Ilva,e riconoscereal territorio".Il decretoin AS ad utilizzaredel finanziamento ponte,degli impianti, quando si chiuderà la procedura di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario. I restanti 92 milioni sono già stati destinati agli interventi essenziali sugli altoforni, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, agli investimenti ambientali connessi alla nuova AIA e al Piano di Ripartenza., il decreto stanzia, in modo tale che lo Stato si farà carico dell', finora sostenuta direttamente dall'azienda. Il provvedimento interviene anche sulai proprietari di immobili del quartiere Tamburi e sul riconoscimento ad ADI di un indennizzo relativo ai contributi per le imprese a forte consumo di energia.Il CdM ha poi dato il via libera al. Come annunciato oggi nel corso di un tavolo con le imprese al M IMIT, il decreto fissa introdurrà nuove procedure e proroga la chiusura della piattaforma al 27 novembre, per assicurare che "tutti coloro che hanno presentato o presenteranno domanda possano, se in possesso dei requisiti, accedere all'incentivo programmato".Fra le misure fiscali del decreto in materia di "terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto", è stata inserita, a seguito di uno specifico confronto con la Commissione europea, ladell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiestoche svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati agli obblighi strumentali di tenuta dellaLa proroga - ha sottolineato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio- è un "che "riconosce la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati" ed "assicura la necessariadegli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale".I due decreti in materia fiscale approvati dal CdM - ha commentato il viceministro all'Economia- "portano adella riforma fiscale e afinora approvati".Con il decreto sul- ha spiegato Leo - è stata affrontata una "criticità molto sentita", che "avrebbe comportato. Contestualmente,, già riconosciuta alle cooperative sociali, vieneper le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, educative e didattiche, in genere rese alle persone svantaggiate.Il secondo decreto interviene con misure di razionalizzazione del reddito d'impresa e, per l'accesso ai benefici dell'adempimento collaborativo. Tenendo conto del maggior tempo necessario agli ordini professionali per il completamento della formazione dei certificatori, per le domande di accesso al regime presentate nel 2024 e 2025, la certificazione del Tax Control Framework