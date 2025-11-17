UBS, rumors: ha parlato con Scott Bessent del trasferimento della sede negli USA

UBS

(Teleborsa) - Il presidente del colosso bancario svizzeroha parlato con il Segretario al Tesoro statunitense della, a fronte delle nuove e severe norme svizzere sui requisiti patrimoniali. Lo ha scritto il Financial Times, parlando di interlocuzioni tra il presidente dell'istituto di credito, Colm Kelleher, e Scott Bessent, nell'ambito del piano di emergenza qualora il governo svizzero non alleggerisse le nuove norme.In base alle nuove norme, UBS si troverà ad affrontare un, con le autorità di regolamentazione che rafforzano la supervisione in seguito al salvataggio di Credit Suisse.Secondo il FT, Kelleher e Bessent hanno discusso "di come si presenterebbe un trasferimento negli Stati Uniti" negli ultimi mesi, sebbene. Fonti a conoscenza della situazione hanno affermato che, sebbene i dirigenti di UBS preferiscano rimanere in Svizzera, "hanno il dovere fiduciario di esaminare tutte le possibili opzioni" e rimangono aperti al trasferimento.La società si è dichiarata fortemente in disaccordo con l'aumento di capitale proposto, osservando che le modifiche "comporterebbero".