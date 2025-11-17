UBS, rumors: ha parlato con Scott Bessent del trasferimento della sede negli USA

(Teleborsa) - Il presidente del colosso bancario svizzero UBS
ha parlato con il Segretario al Tesoro statunitense della possibilità di trasferire la propria sede centrale negli Stati Uniti
, a fronte delle nuove e severe norme svizzere sui requisiti patrimoniali. Lo ha scritto il Financial Times, parlando di interlocuzioni tra il presidente dell'istituto di credito, Colm Kelleher, e Scott Bessent, nell'ambito del piano di emergenza qualora il governo svizzero non alleggerisse le nuove norme.
In base alle nuove norme, UBS si troverà ad affrontare un aumento di capitale core di 26 miliardi di dollari
, con le autorità di regolamentazione che rafforzano la supervisione in seguito al salvataggio di Credit Suisse.
Secondo il FT, Kelleher e Bessent hanno discusso "di come si presenterebbe un trasferimento negli Stati Uniti" negli ultimi mesi, sebbene non sia stata ancora presa alcuna decisione
. Fonti a conoscenza della situazione hanno affermato che, sebbene i dirigenti di UBS preferiscano rimanere in Svizzera, "hanno il dovere fiduciario di esaminare tutte le possibili opzioni" e rimangono aperti al trasferimento.
La società si è dichiarata fortemente in disaccordo con l'aumento di capitale proposto, osservando che le modifiche "comporterebbero requisiti patrimoniali né proporzionati né allineati a livello internazionale
".