Energia, un settore che chiude il terzo anno in crescita

(Teleborsa) - Per le aziende attive nel settoreè in corso unanelle scelte produttive, nei processi interni, nell'individuazione e articolazione delle risorse umane, nell'offerta di mercato e nell'ecosistema competitivo e di rete. Uno scenario che si riflette nelldelle Società dell'energia, realizzata dalconsiderando le società di diritto Italiano che producono, distribuiscono e vendono elettricità, gas, petroli e carburanti e confrontando l'andamento anno su anno e nel quinquennio tra il 2014 e il 2018.Nell'ultimo quinquennio, come dati totali di settore, lo studio, giunto alla sua quarta edizione, evidenzia: un fatturato in progressiva, lenta risalita, ma ancora lontano dal dato 2014; margini, dipendenti e livelli di indebitamento, in crescita. Complessivamente,ma anche. Lee si registra una forte presenza dello Stato azionista.Nel dettaglio ilrispetto ai 267 del 2017 ma in diminuzione del 5% rispetto ai 306,9 miliardi del 2014.Ilha raggiunto i, anch'esso in aumento del 24,3% ovvero di 5,6 miliardi sui 22,8 miliardi del 2017 e in aumento del 22,8% rispetto ai 23,2 miliardi del 2014.Dell'andamento di tali valori ne ha risentito, in percentuale, il, che è risalito, passando dall'8,6% del 2017 aldel 2018. Un dato ben superiore – si legge nel Rapporto – non solo al 7% registrato nel 2014, ma anche a quelli di ognuno degli ultimi quattro anni.Glisono aumentati dai 174.054 del 2017 ai 182.584 di fine 2018una crescita di oltre 12.000 unità (+7,1%), rispetto ai 170.463 del 2014. Il fatturato per dipendente è stato di 1.596.824 euro nel 2018, in aumento rispetto ai 1.534.156 del 2017 e comunque inferiore sui 1.801.516 del 2014. Pur essendo uncome conferma la stessa crescita del numero dei dipendenti negli ultimi anni – secondo lo Studio – "ilatteso porterà inevitabilmentee la necessità di rimodulare composizione e competenze della forza lavoro"., crescendo di 8,8 miliardi, da 135,8 a 144,6 miliardi di euro e lo stock complessivo è in aumento del 4,29% anche sui 138,7 del 2014. Ilè stato del, sostanzialmente in linea con gli ultimi anni, ma comunque superiore al 45% del 2014.Per quanto riguarda lesempre con riferimento ai bilanci 2018. Nei primi dieci posti per fatturato, vi sono 7 Società con il primo azionista Italiano e 3 Società, sempre di diritto Italiano, ma controllate da holding estera; delle prime 10 nazionali, 8 sono a prevalente controllo pubblico.Maggiori Società Italiane dell'energia controllate da holding estera:Società con il migliore rapporto "Mol su fatturato":Società con il migliore rapporto "fatturato per dipendente":Società con il migliore rapporto "debiti finanziari su fatturato":