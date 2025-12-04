Eni, accordo decennale di vendita di GNL con la tailandese Gulf

Eni

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano, ha siglato unche rafforza la strategia dell'azienda volta a sviluppare un portafoglio globale diversificato e ad assicurarsi relazioni stabili e pluriennali nei principali mercati internazionali.Con questa operazione, Eni, uno dei maggiori produttori privati di energia elettrica della Tailandia. Il GNL sarà consegnato ai terminali di rigassificazione situati nel Paese a partire dal 2027. Questo contratto fa seguito a un accordo biennale siglato dalle due società nel 2024, per la fornitura di circa 0,5 MTPA di GNL a partire dal 2025.L'accordo rappresenta lae consente di rafforzare la propria presenza in Asia, si legge in una nota. È in linea con la strategia dell'azienda di diversificare la propria presenza globale nel settore del GNL, ampliando la propria base clienti in mercati ad alto potenziale, e con l'ambizione di aumentare il proprio portafoglio GNL a circa 20 MTPA entro il 2030, facendo leva sui propri progetti in Congo, Mozambico, Stati Uniti, Indonesia e altri paesi.