Eni, accordo decennale di vendita di GNL con la tailandese Gulf

(Teleborsa) - Eni
, colosso energetico italiano, ha siglato un accordo a lungo termine di vendita di GNL con la tailandese Gulf Development Company
che rafforza la strategia dell'azienda volta a sviluppare un portafoglio globale diversificato e ad assicurarsi relazioni stabili e pluriennali nei principali mercati internazionali.
Con questa operazione, Eni si impegna a vendere 0,8 milioni di tonnellate anno (MTPA) di GNL per 10 anni a Gulf
, uno dei maggiori produttori privati di energia elettrica della Tailandia. Il GNL sarà consegnato ai terminali di rigassificazione situati nel Paese a partire dal 2027. Questo contratto fa seguito a un accordo biennale siglato dalle due società nel 2024, per la fornitura di circa 0,5 MTPA di GNL a partire dal 2025.
L'accordo rappresenta la prima fornitura a lungo termine di GNL da parte di Eni alla Tailandia
e consente di rafforzare la propria presenza in Asia, si legge in una nota. È in linea con la strategia dell'azienda di diversificare la propria presenza globale nel settore del GNL, ampliando la propria base clienti in mercati ad alto potenziale, e con l'ambizione di aumentare il proprio portafoglio GNL a circa 20 MTPA entro il 2030, facendo leva sui propri progetti in Congo, Mozambico, Stati Uniti, Indonesia e altri paesi.