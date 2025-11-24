Stacco cedole pesa su Piazza Affari: coinvolte banche, Poste ed Eni

Intesa

(Teleborsa) - Seduta fiacca per Piazza Affari, appesantita dallo stacco cedole di numerosi big del listino. A Milano, tra i titoli interessati figurano gran parte delle banche, oltre a Poste Italiane ed Eni. L'effetto dividendo ha inciso sull'andamento generale del mercato, con un calo tecnico dei prezzi che ha reso la giornata debole nonostante un contesto internazionale relativamente stabile.Il peso dello stacco cedole (l'1,13%) sui principali titoli finanziari e industriali ha determinato un avvio sottotono per la Borsa, confermando come la distribuzione dei dividendi resti un fattore rilevante per la dinamica degli indici.A Piazza Affari, rettificando il prezzo per effetto del dividendo, troviamo tra i Big interessati:(-1,7%, 0,186 euro),(-0,2%, 1,4282 euro),(-2%, 0,59 euro),(-2,2%, 0,46 euro),(-0,2%, 0,10 euro),(-1,5%, 0,6 euro),(-1,2%, 0,40 euro),(-1,6%, 0,26 euro per azione),(-0,5%, 0,1192 euro),(-1,2%, dividendo straordinario di 0,2147 euro per azione),(-0,9%, 0,63 euro) e(-0,9%, 0,2511 euro).Fuori dal principale paniere FTSE MIB,(1,20 euro) e(0,07 euro).