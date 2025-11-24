Piazza Affari, i dividendi del 24 novembre 2025

(Teleborsa) - il 24 novembre 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società: Banca Ifis
ISIN: IT0003188064
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 1,2 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Banca Mediolanum
ISIN: IT0004776628
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,6 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Banco Bpm
ISIN: IT0005218380
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,46 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Bper
ISIN: IT0000066123
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,1 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Danieli & C
ISIN: IT0000076502
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,31 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Danieli & C Risp Nc
ISIN: IT0000076486
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3307 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 ENI
ISIN: IT0003132476
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,26 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Eviso
ISIN: IT0005430936
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,06 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Intesa Sanpaolo
ISIN: IT0000072618
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,186 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Inwit
ISIN: IT0005090300
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 0,2147 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Mediobanca
ISIN: IT0000062957
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,59 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Mondadori
ISIN: IT0001469383
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,07 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Poste Italiane
ISIN: IT0003796171
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,4 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Recordati
ISIN: IT0003828271
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,63 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Tenaris
ISIN: LU2598331598
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,29 USD
Data di pagamento: 26/11/2025 Terna
ISIN: IT0003242622
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,1192 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025 Unicredit
ISIN: IT0005239360
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 1,4282 EUR
Data di pagamento: 26/11/2025