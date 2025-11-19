Acea, Equita incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 25 euro
per azione (+4%) il target price
su Acea
, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo aver alzato le stime a valle dei risultati trimestrali
.
Secondo gli analisti, la società continuerà a trarre beneficio dalla decisione di concentrare il proprio business come operatore infrastrutturale
, con circa il 94% del suo Ebitda ora focalizzato in attività regolate e con opportunità di re-leverage dalla ridefinizione dei parametri di rating. Inoltre, pensano che tratti ad un premio eccessivamente moderato sulla RAB della distribuzione acqua, con un valore eccessivamente penalizzante considerando le significative opportunità di investimento (+5% CAGR nel RAB) e la regolamentazione favorevole (6,1% WACC).
"La valutazione di Acea rimane attraente
a nostro avviso, a sconto rispetto agli altri player regolamentati con un ADJ PE di 13x, un EV/EBITDA di 6.7x nel 2027 rispettivamente -10% e -30% rispetto al media scambiata da Terna
, Snam
, Italgas
, Ascopiave
", si legge nella ricerca.