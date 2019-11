Emergenza rifiuti, a Roma è scontro Raggi-Zingaretti

(Teleborsa) - È necessario "indicare senza indugio e non oltre la data di oggi un, onde scongiurare una grave crisi nella raccolta". Questa la lettera inviata ieri dalalin seguito alla chiusura della discarica di Colleferro."Siamo alle solite. È noto a tutti, a me, al ministro, che– ha replicato il Governatore – e la Regione, entro le sue competenze, qualora fosse necessario, a autorizzare il conferimento". Zingaretti ha, dunque, chiesto un intervento urgente altrimenti – ha detto – "si rischia veramente un'emergenza drammatica".Parole contro le quali si sono immediatamente scagliati i Cinque stelle. "Il governatore Zingaretti scrive alla sindaca Raggi che il Comune di Roma deve trovare i siti per gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Nel farlo cita un articolo di legge dove, però, inserisce ad arte una frase che non si trova mai nel testo ufficiale della norma. Che dire, il presidente pensa che i cittadini romani siano poco attenti: ci hai provato Zingaretti! Ora vedi di approvare il nuovo piano regionale dei rifiuti. Manca dal 2012" ha scritto su Facebook ilNel frattempo in serata Ama ha fatto sapere che "i conferimenti presso lail secondo sito di smaltimento al quale Ama conferisce scarti a valle del trattamento negli impianti, proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni. In questo sito – ha comunicato l'azienda municipalizzata dei rifiuti di Roma in una nota – attualmente vengono conferiteSono state saldate le fatture per i servizi erogati dall'impianto".