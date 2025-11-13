Plures (ex Alia), Fitch assegna rating "BBB-" con outlook stabile

(Teleborsa) -ha assegnato all'utility italiana(il cui nome diventerà Plures a gennaio 2026) unIl rating riflette il profilo aziendale di Plures come multiutility diversificata con una solida posizione di mercato regionale e un'elevata quota di flussi di cassa regolamentati, che supportano la visibilità dei ricavi grazie alla stabilità del quadro normativo italiano. Questo è bilanciato da unae a un certo rischio commerciale nell'approvvigionamento energetico e nel settore dei rifiuti non regolamentati.L'outlook Stabile riflette la previsione che il, in linea con le sensibilità del rating.