Plures (ex Alia), Fitch assegna rating "BBB-" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch
ha assegnato all'utility italiana Alia Servizi Ambientali
(il cui nome diventerà Plures a gennaio 2026) un rating "BBB-" con outlook "Stabile"
.
Il rating riflette il profilo aziendale di Plures come multiutility diversificata con una solida posizione di mercato regionale e un'elevata quota di flussi di cassa regolamentati, che supportano la visibilità dei ricavi grazie alla stabilità del quadro normativo italiano. Questo è bilanciato da una crescente leva finanziaria dovuta a un ambizioso piano di investimenti
e a un certo rischio commerciale nell'approvvigionamento energetico e nel settore dei rifiuti non regolamentati.
L'outlook Stabile riflette la previsione che il management aderirà a una politica finanziaria conservativa
, in linea con le sensibilità del rating.(Foto: American Public Power Association on Unsplash)