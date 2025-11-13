Milano 17:01
Plures (ex Alia), Fitch assegna rating "BBB-" con outlook stabile

Energia, Finanza, Rating
(Teleborsa) - Fitch ha assegnato all'utility italiana Alia Servizi Ambientali (il cui nome diventerà Plures a gennaio 2026) un rating "BBB-" con outlook "Stabile".

Il rating riflette il profilo aziendale di Plures come multiutility diversificata con una solida posizione di mercato regionale e un'elevata quota di flussi di cassa regolamentati, che supportano la visibilità dei ricavi grazie alla stabilità del quadro normativo italiano. Questo è bilanciato da una crescente leva finanziaria dovuta a un ambizioso piano di investimenti e a un certo rischio commerciale nell'approvvigionamento energetico e nel settore dei rifiuti non regolamentati.

L'outlook Stabile riflette la previsione che il management aderirà a una politica finanziaria conservativa, in linea con le sensibilità del rating.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)
