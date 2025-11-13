Lindbergh acquista ramo d'azienda di SDS Service per 1,2 milioni di euro

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha, realtà lombarda attiva principalmente nella provincia di Milano nei servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti speciali.Il ramo di azienda è composto da: contratti attivi con i clienti; contratti di servizio attivi con i fornitori; dieci dipendenti (magazzinieri, autisti e personale amministrativo/commerciale); automezzi e attrezzature funzionali allo svolgimento delle operazioni di raccolta e gestione rifiuti in impianto; autorizzazione al deposito e trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano, all'interno degli immobili in uso.Al 31 dicembre 2024, le attività acquistate hanno generato, con un'EBITDA stimato di circa 250 mila euro, considerando anche le efficienze operative e la nuova organizzazione dell'attività che sarà da subito gestita direttamente all'interno della BU Waste Management/Circular Economy.Ilper l'acquisto del ramo d'azienda è pari a(inclusivo dell'avviamento e di asset quali veicoli, impianti ed attrezzature), che verrà corrisposto come segue: 450.000 euro, versati per cassa in data odierna contestualmente all'atto di acquisto del ramo d'azienda; 700.000 euro, da corrispondere in 6 rate trimestrali (di cui le prime 5 da 133.000 euro e l'ultima da 35.000 euro) da pagarsi entro il 30 Giugno 2027; il T.F.R., stimato in circa 50.000 euro, sarà preso in carico da Lindbergh.Entro il 28 febbraio 2026, è previsto l'attualmente in uso a SDS Service, la cui proprietà è riconducibile ai soci storici della stessa SDS Service. Su tali fabbricati insistono le autorizzazioni al recupero e gestione rifiuti rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano e proprio per questo motivo è strategicamente indispensabile averne la proprietà, si legge nella nota. Il prezzo di acquisto degli asset immobiliari è stato fissato a"L'operazione rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della business unit Waste Management/Circular Economy, contribuendo al rafforzamento dell'offerta e alla continuità dei servizi nel settore dell'economia circolare - ha detto- L'integrazione delle attività di SDS Service favorirà lo sviluppo di sinergie operative e contribuirà a perseguire una maggiore efficienza gestionale anche rispetto alle attività storiche già gestite da Lindbergh".