Eventi e scadenze del 5 dicembre 2025

Venerdì 05/12/2025 Appuntamenti
: Rating sovrano
- Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Banca d'Italia
- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Telecomunicazioni)
- Il Consiglio sarà invitato ad approvare le conclusioni del Consiglio sulla competitività europea nel decennio digitale. I ministri dei Trasporti dell'UE procederanno inoltre a scambi di opinioni sulla digitalizzazione e sulla riduzione degli oneri per le imprese nel settore digitale. Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sull'attuazione del regolamento sui servizi digitali
10:00 - "Le scuole, i docenti e l’educazione economica e finanziaria: un’analisi sul campo"
- Auditorium CONSOB, Roma - Convegno organizzato dalla CONSOB con il Comitato Edufin durante il quale verranno presentati i risultati del primo "Rapporto sull'educazione finanziaria nelle scuole italiane". Interverranno, tra gli altri, il Presidente della CONSOB, Paolo Savona, il direttore del Comitato Edufin, Donato Masciandaro, il ministro Giancarlo Giorgetti e il Segretario Generale IVASS, Ida Mercanti
10:00 - CENSIS - 59° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2025
- Sede CNEL, Roma - 59ª edizione del Rapporto CENSIS che prosegue l'analisi e l'interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici del Paese. Interverranno Massimiliano Valerii(Consigliere Delegato CENSIS) e Giorgio De Rita (Segretario Generale CENSIS)
11:00 - Milano-Cortina 2026, Cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica
- Piazza del Quirinale, Roma - Cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni
11:00 - Presentazione del Rapporto L'Italia che Ricicla 2025
- Associazione Civita, Roma - Presentazione dell'edizione 2025 del Rapporto annuale L'Italia che Ricicla, di Assoambiente. L'evento, che ha ricevuto il Patrocinio del MASE e di ISPRA, fa ogni anno il punto sullo stato di salute del settore del riciclo rifiuti, illustrando dati e trend di mercato, criticità e avanzando proposte per migliorare le performance del nostro Paese in termini di circolarità. Chiuderà l'evento Chicco Testa, Presidente ASSOAMBIENTE Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Giglio Group
- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2024 Victoria's Secret
