Ferrero esclude la quotazione in Borsa

(Teleborsa) - "Attualmente siamo molto felici di poterci concedere il lusso di una governance di medio lungo termine per cuitermine". Così, Amministratore Delegato del Gruppo esclude la quotazione in Borsa e, interpellato a margine dell'inaugurazione del nuovo campus della Bocconi sull'andamento delle vendite del nuovo prodotto, afferma che "stanno andando bene secondo e oltre le aspettative"."E' diventato più che un iconico love brand, un fenomeno di aggregazione sociale, di costume italiano in cui si celebra un rapporto d'amore con questa grande marca.. Quindi siamo fiduciosi per il successo della marca".