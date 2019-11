Moncler, Jefferies alza target price e conferma "buy"

Moncler

(Teleborsa) - Si muove in frazionale progresso il titolo, che passa di mano in rialzo dello 0,31%.A fare da assist contribuisce l'indicazione positiva giunta dall'ufficio studi diche ha confermato la raccomandazione sul titolo con giudizio "buy". Gli esperti hanno inoltre alzato il target price a 44 euro dai 41 precedenti su aspettative di un miglioramento della redditività.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 38,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,95. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,43.