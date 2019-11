Confagricoltura: per la gestione del rischio puntare su prevenzione

(Teleborsa) -sempre più frequenti rendono ie insostenibili per le aziende agricole ed è per questo che è necessarioÈ la richiesta arrivata dal, intervenuto al convegno internazionale "La gestione del rischio nella Pac post-2020", promosso oggi a Roma da Mipaaf, Ismea ed Agea nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020."Il, nella nuova politica agricola comune dopo il 2020,e delle nuove esigenze delle imprese agricole", ha dichiarato Postorino."I fondi pubblici, soprattutto comunitari, prevedono'", ha proseguito il direttore generale di Confagricoltura che ha elencato iche il settore si trova ad affrontaree frequenti e dirompenti calamità naturali;che aggrava i rischi agricoli; molteplici epizoozie e fitopatie (Xylella, Tristeza degli agrumi, cimice asiatica, mosca dell'olivo, ecc.); aumento della fauna selvatica", sono tutti fattori che incidono sulla vita economica delle aziende."Tutto ciò - ha ricordato Postorino - comporta che ie, nonostante i contributi, diventano sempre più onerosi per le imprese ed i. Oltre tutto per questo insieme di concause è difficoltoso adeguare i budget pubblici alle esigenze assicurative".Da qui la necessità che "e quindi le richieste dei risarcimenti".Tra le difficoltà per le imprese, sottolinea Confagricoltura, c'è anche quella delleai mercati globali (pensiamo ad esempio al settore cerealicolo); per questo bisogna sostenere, con i fondi comunitari, le cd 'polizze ricavo' che coprono i rischi di mercato."L'obiettivo - ha concluso il direttore generale di Confagricoltura - è sempre quello della, evitando che siano compromessi da situazioni catastrofiche o da turbative mercantili".