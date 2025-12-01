L'UE autorizza l'acquisizione di Carrefour Italia da parte di NewPrinces

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Carrefour Italia da parte di NewPrinces
, entrambe italiane. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di prodotti alimentari attraverso la distribuzione al dettaglio.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati
in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.