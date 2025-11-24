Italian Insurtech Summit, Tessitore (InSalute Servizi): "Prevenzione non basta. Investire su innovazione"

(Teleborsa) - "La prevenzione è un elemento fondamentale
per la nostra salute, ma spesso trascurato dalle persone: oltre a ricordarne l’importanza con notifiche sui canali digitali, le assicurazioni hanno il compito di rendere semplice il processo di prenotazione e refertazione
delle prestazioni, in modo da garantire al cliente una customer experience 'simple&fast' che agevoli l’accesso a visite ed esami diagnostici".
E' quanto affermato da Massimo Tessitore, AD di InSalute Servizi
, in occasione della sesta edizione dell’Italian Insurtech Summit
, il principale evento nazionale sull’Innovazione, la Tecnologia e lo sviluppo del Digitale nel settore assicurativo.
"Oggi le nuove tecnologie ci sostengono nel facilitare le interazioni
con le strutture sanitarie - ha proseguito Tessitore - nell’eseguire nuove modalità di scanning e offrire una prevenzione mirata sulla persona anche in una logica cost effective. E’ quindi importante investire sull’innovazione
per creare un ecosistema di collaborazione tra assicurazioni e network di strutture, a favore di un servizio al cliente che sia al contempo efficiente, sicuro e facile da usare".
Nell’ambito degli Italian Insurtech Awards 2025
, InSalute Servizi ha anche 0ottenuto il premio "Customer & User Experience Innovation"
per l’innovazione al servizio della salute.InSalute Servizi
è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicata alla gestione delle prestazioni sanitarie per Intesa Sanpaolo Protezione
. E' nata nel 2022 per offrire un servizio completo di digital health care
ai clienti del Gruppo, con un modello di assistenza fisica e digitale di alta qualità. In 3 anni è diventata il quarto operatore
del mercato italiano con oltre 2 milioni di pratiche gestite
, garantendo livelli di servizio oltre gli standard e con un elevata soddisfazione dei clienti.