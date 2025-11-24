Milano 10:55
Italian Insurtech Summit, Tessitore (InSalute Servizi): "Prevenzione non basta. Investire su innovazione"

Assicurazioni, Finanza
(Teleborsa) - "La prevenzione è un elemento fondamentale per la nostra salute, ma spesso trascurato dalle persone: oltre a ricordarne l’importanza con notifiche sui canali digitali, le assicurazioni hanno il compito di rendere semplice il processo di prenotazione e refertazione delle prestazioni, in modo da garantire al cliente una customer experience 'simple&fast' che agevoli l’accesso a visite ed esami diagnostici".

E' quanto affermato da Massimo Tessitore, AD di InSalute Servizi, in occasione della sesta edizione dell’Italian Insurtech Summit, il principale evento nazionale sull’Innovazione, la Tecnologia e lo sviluppo del Digitale nel settore assicurativo.

"Oggi le nuove tecnologie ci sostengono nel facilitare le interazioni con le strutture sanitarie - ha proseguito Tessitore - nell’eseguire nuove modalità di scanning e offrire una prevenzione mirata sulla persona anche in una logica cost effective. E’ quindi importante investire sull’innovazione per creare un ecosistema di collaborazione tra assicurazioni e network di strutture, a favore di un servizio al cliente che sia al contempo efficiente, sicuro e facile da usare".

Nell’ambito degli Italian Insurtech Awards 2025, InSalute Servizi ha anche 0ottenuto il premio "Customer & User Experience Innovation" per l’innovazione al servizio della salute.

InSalute Servizi è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla gestione delle prestazioni sanitarie per Intesa Sanpaolo Protezione. E' nata nel 2022 per offrire un servizio completo di digital health care ai clienti del Gruppo, con un modello di assistenza fisica e digitale di alta qualità. In 3 anni è diventata il quarto operatore del mercato italiano con oltre 2 milioni di pratiche gestite, garantendo livelli di servizio oltre gli standard e con un elevata soddisfazione dei clienti.



