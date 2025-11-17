Arriva a Roma la prima Smart Clinic, il nuovo centro per la salute del futuro





(Teleborsa) - Un modello di assistenza sanitaria sul territorio, caratterizzato da strutture facilmente accessibili a tutti. Inaugurato a Roma il primo centro polispecialistico, nato dalla joint venture tra il“Con l’apertura della Smart Clinic di Roma prosegue il nostro percorso di sviluppo e si rafforza l’impegno a mettere al servizio del Paese un modello di sanità che pone al centro la persona, la prevenzione e la prossimità, valorizzando l’esperienza clinica e scientifica maturata in oltre sessant’anni di attività dagli ospedali del Gruppo San Donato”, ha spiegato, AD di Smart Clinic S.p.A.Le Smart Clinic offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura di alta qualità, in un ambiente progettato per rispondere alle esigenze di una sanità moderna, sostenibile e vicina alle persone. Un’offerta completa di prestazioni ambulatoriali per garantire un’esperienza in ambito salute a 360 gradi, con servizi personalizzati grazie a processi digitali integrati per semplificare la presa in carico del paziente.“La Salute rappresenta una delle sfide principali del contesto attuale. Grazie alla collaborazione con un partner d’eccellenza come il Gruppo San Donato, vogliamo offrire una risposta concreta e innovativa ai bisogni degli italiani, puntando sulla qualità sanitaria, l’accessibilità alle cure e la vicinanza al territorio. - ha sottolineatoChief Health & Welfare and Broker Management Officer Generali Italia e CEO Generali Welion - Questa nuova Smart Clinic rafforza il nostro ecosistema Health & Welfare che punta a rendere sempre più accessibili e personalizzate le migliori cure per i cittadini, attraverso l’impiego di tecnologia e digitalizzazione”.Si tratta di un progetto destinato a estendersi su tutto il territorio nazionale e a coniugare eccellenza clinica, innovazione tecnologica e accessibilità. Inoltre per rispondere a una delle principali sfide contemporanee, rappresentata dal fenomeno dell'invecchiamento demografico, il nuovo centro di Roma ha sviluppato due percorsi che promuovono la longevità attiva e la prevenzione. L’innovativo programma, ideato dai ricercatori e dagli specialisti dellpropone percorsi di diagnosi e cura personalizzati, pensati per monitorare lo stato di salute generale, valutare i principali fattori di rischio e identificare precocemente eventuali patologie. Un altro servizio èil percorso multidisciplinare che integra valutazione medica, supporto nutrizionale e monitoraggio clinico continuo, nella prevenzione e nel trattamento dell’obesità.Le Smart Clinic rappresentano, infatti, un’innovativa proposta di gestione della salute che integra la diagnosi e la cura in tutte le specialità mediche, con un’importante focalizzazione su prevenzione e benessere, accessibilità alle prestazioni, elevati standard qualitativi, utilizzo delle migliori tecnologie e attenzione alla