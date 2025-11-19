Prevenzione uditiva, Amplifon e Università Liuc : test rapidi agli studenti con audiometro digitale

(Teleborsa) - Sensibilizzare i giovani sulla salute uditiva e sull'importanza della prevenzione. Questo l'obiettivo del progetto congiunto a cui hanno collaborato, leader mondiale nei servizi e soluzioni per la cura dell'udito, eIl 20 e 21 novembre, tutti gli studenti LIUC che lo desiderano potranno effettuare un test dell'udito gratuito.Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)dovuto all'esposizione a livelli sonori troppo intensi, ad esempio nei luoghi di intrattenimento, come discoteche e sale da concerto, oppure a causa di un uso eccessivo di dispositivi di ascolto personali o, infine, per via dell'inquinamento acustico.Glisaranno realizzati dal personale di Amplifon grazie a, un innovativo audiometro digitale sviluppato e brevettato da AmplifonX, divisione di ricerca e sviluppo delGruppo. OtoKiosk è un dispositivo medico certificato CE e FDA (Food and Drug Administration) che consente di eseguire in pochi minuti un test accurato e semplice. Questa tecnologia è già utilizzata da Amplifon in Italia e negli Stati Uniti, confermando l'impegno dell'azienda nell'offrire soluzioni all'avanguardia per la prevenzione uditiva.L'iniziativa rientra nelche promuove una cultura dell'ascolto responsabile tra i giovani. Listen Responsibly è anche una app gratuita che misura il rumore ambientale tramite smartphone e contribuisce a creare una mappa dell'ecologia acustica dei luoghi monitorati.rientra neldiretto daespressione del modo in cui l'Ateneo concepisce la responsabilità della propria mission: arricchire, diffondere, attuare conoscenze e innovazione, con una capacità unica di trasformarle in fatti e in risorse per la crescita della comunità, a partire da coloro che saranno i talenti di un auspicabile futuro generativo, i giovani. Da tempo l'Ateneo ha investito in aree specialistiche con iniziative scientifiche legate alle scienze sociali e della salute, rappresentazione di un sapere inclusivo che, indirizzandosi ai temi dell'educazione alla salute e ad una vera e propria cultura dei comportamenti positivi, accrescono la qualità della vita delle persone ed incentivano habitat socio-ambientali sostenibili.