Prevenzione uditiva, Amplifon e Università Liuc : test rapidi agli studenti con audiometro digitale

(Teleborsa) - Sensibilizzare i giovani sulla salute uditiva e sull'importanza della prevenzione. Questo l'obiettivo del progetto congiunto a cui hanno collaborato Amplifon
, leader mondiale nei servizi e soluzioni per la cura dell'udito, e Università LIUC di Castellanza (VA).
Il 20 e 21 novembre, tutti gli studenti LIUC che lo desiderano potranno effettuare un test dell'udito gratuito.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oggi oltre 1 miliardo di giovani under 35 è a rischio di un calo uditivo
dovuto all'esposizione a livelli sonori troppo intensi, ad esempio nei luoghi di intrattenimento, come discoteche e sale da concerto, oppure a causa di un uso eccessivo di dispositivi di ascolto personali o, infine, per via dell'inquinamento acustico.
Gli screening
saranno realizzati dal personale di Amplifon grazie a OtoKiosk
, un innovativo audiometro digitale sviluppato e brevettato da AmplifonX, divisione di ricerca e sviluppo delGruppo. OtoKiosk è un dispositivo medico certificato CE e FDA (Food and Drug Administration) che consente di eseguire in pochi minuti un test accurato e semplice. Questa tecnologia è già utilizzata da Amplifon in Italia e negli Stati Uniti, confermando l'impegno dell'azienda nell'offrire soluzioni all'avanguardia per la prevenzione uditiva.
L'iniziativa rientra nel progetto Listen Responsibly, parte del piano di sostenibilità di Amplifon,
che promuove una cultura dell'ascolto responsabile tra i giovani. Listen Responsibly è anche una app gratuita che misura il rumore ambientale tramite smartphone e contribuisce a creare una mappa dell'ecologia acustica dei luoghi monitorati.L'attività presso l'Ateneo
rientra nel Servizio Counseling and Well-Being dell'Università LIUC,
diretto da Alessandra Massironi,
espressione del modo in cui l'Ateneo concepisce la responsabilità della propria mission: arricchire, diffondere, attuare conoscenze e innovazione, con una capacità unica di trasformarle in fatti e in risorse per la crescita della comunità, a partire da coloro che saranno i talenti di un auspicabile futuro generativo, i giovani. Da tempo l'Ateneo ha investito in aree specialistiche con iniziative scientifiche legate alle scienze sociali e della salute, rappresentazione di un sapere inclusivo che, indirizzandosi ai temi dell'educazione alla salute e ad una vera e propria cultura dei comportamenti positivi, accrescono la qualità della vita delle persone ed incentivano habitat socio-ambientali sostenibili.