Prysmian, commessa per collegare parco eolico offshore a rete elettrica UK

(Teleborsa) -al lavoro per collegare il parco eolico offshorealla rete elettrica dell’entroterra scozzese. La società attiva nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioniassegnata daper la realizzazione di sistemi in cavo sottomarini e terrestri."Dopo i progetti Vineyard Wind negli Stati Uniti, il parco eolico offshore galleggiante Provence Grand Large situato nel sud della Francia e il DolWin5 nel tratto tedesco del Mare del Nord, questa è la quarta importante commessa nel settore dell’eolico offshore che il Gruppo si aggiudica nel 2019 - ha dichiarato, EVP Projects della società - . Prysmian sta dimostrando le sue indiscusse capacità di supportare il settore in espansione delle energie rinnovabili offrendo la propria tecnologia all'avanguardia, know-how ed esperienza nell'esecuzione di progetti".Prysmian si occuperà della progettazione, fornitura, installazione e collaudo “chiavi in mano” a 360° di due cavi sottomarini export estrusi tripolari ad alta tensione in corrente alternata (HVAC - High Voltage Alternating Current) a 220 kV con armatura singola che collegheranno il parco eolico offshore a Thorntonloch, nella regione di East Lothian in Scozia. Prysmian fornirà inoltre due circuiti di cavi terrestri estrusi da 220 kV che collegheranno l’approdo a terra con la sottostazione di Crystal Rig e due circuiti di cavi terrestri estrusi da 400 kV per il collegamento tra la sottostazione di Crystal Rig e quella di Scottish Power. Il progetto interesserà una tratta sottomarina di 38 km e una terrestre di circa 12 km.I cavi sottomarini saranno prodotti nel centro di eccellenza di Prysmian a Pikkala (Finlandia) e installati nel 2021, mentre i cavi terrestri verranno realizzati a Gron (Francia) e installati nel 2020 e nel 2021. Le operazioni offshore relative ai cavi saranno eseguite da una delle navi posacavi all'avanguardia del Gruppo. L’installazione e il completamento del progetto sono previsti per il 2021.Poco mosso il titoloa Piazza Affari: +0,19%.