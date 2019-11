Astaldi, Tribunale rinvia data adunanza creditori

Astaldi

(Teleborsa) -ha fatto sapere che il, Sezione Fallimentare, haed il relativo voto sullapreventivo in corso. I giudici hanno infatti indicato ilquale termine ultimo per le comunicazioni dei Commissari ai creditori.La nuova tempistica è stata- il Tribunale ha nominato alcuni giorni fa i due nuovi commissari Vincenzo Mascolo e Piergiorgio Zampetti in aggiunta a Vincenzo Ioffredi - ed è volta ad assegnare ai tre Commissari unsul concordato.Astaldi "ritiene che il differimento disposto dal Tribunale sia comunque compatibile con la conclusione del procedimento nei tempi stimati per l’attuazione del Piano".Le azioni Astaldi in Borsa viaggiano in territorio positivo e, dopo esser arrivate a guadagnare circa l'1%, si attestano a +0,53% a 0,66 euro.