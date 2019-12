Tesoro, cala fabbisogno nei primi undici mesi

(Teleborsa) - Nel mese di novembre,si è chiuso, in via provvisoria, con undi circa 5,5 miliardi rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (-4,1 miliardi). Nei primi undici mesi dell’anno in corso, il fabbisogno del settore statale si attesta sui 51,6 miliardi, in diminuzione rispetto ai 57,7 del periodo gennaio-novembre 2018.Nel confronto con il corrispondente mese del 2018 - commenta il MEF - "dovuti al differimento del termine di scadenza del pagamento delle imposte in autoliquidazione dal 1° luglio al 30 settembre". Dal lato della spesa "si segnalanoe minori prelievi da parte degli enti territoriali". La"presenta una".