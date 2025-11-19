Assegno Unico: in primi nove mesi anno erogati 14,7 miliardi euro

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025
sono stati erogati alle famiglie assegni per 14,7 miliardi di euro
, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. E' quanto emerge dall'aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi dall'Inps con riferimento al periodo gennaio 2024 – settembre 2025.
Nel dettaglio: sono 6.221.800 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 202
5, per un totale di 9.843.676 figli.L’importo medio per figlio a settembre 2025,
comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 euro, e va da circa 57 euro, per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro,), a 224 euro,per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro, per il 2025).