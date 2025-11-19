Milano 13:22
Assegno Unico: in primi nove mesi anno erogati 14,7 miliardi euro

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 14,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. E' quanto emerge dall'aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi dall'Inps con riferimento al periodo gennaio 2024 – settembre 2025.

Nel dettaglio: sono 6.221.800 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.843.676 figli.

L’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 euro, e va da circa 57 euro, per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro,), a 224 euro,per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro, per il 2025).
