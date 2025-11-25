Usa, fiducia consumatori novembre cala più delle attese

(Teleborsa) -. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un decremento dell'indice a 88,7 punti, nel mese di novembre, rispetto ai 95,5 punti del mese di ottobre (rivisto da 94,6 punti) e contro i 93,5 punti attesi dal consensus.L', basato sulle prospettive a breve termine dei consumatori in merito a reddito, attività commerciali e condizioni del mercato del lavoro, è sceso di 8,6 punti, attestandosi a 63,2. L'indice delle aspettative si è mantenuto al di sotto di 80 per dieci mesi consecutivi, la soglia al di sotto della quale l'indicatore segnala un'imminente recessione.