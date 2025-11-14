Rekeep, perdita 9 mesi cala a 6,5 milioni di euro. Ricavi +2,1%

(Teleborsa) -, player italiano attivo nell'integrated facility management, ha chiuso iconpari a 914,9 milioni di euro, in aumento del 2,1% rispetto agli 896 milioni di euro al 30 settembre 2024, grazie principalmente alla crescita del Gruppo nei mercati internazionali e, in particolare, al contributo positivo della controllata Rekeep Polska, il cui fatturato nei primi nove mesi 2025 è incrementato di circa il 7% rispetto al 30 settembre 2024.L'al 30 settembre 2025 è pari a 78 milioni di euro, in leggero calo rispetto ad un valore Adjusted pari a 88 milioni di euro al 30 settembre 2024. Ilè negativo per 6,5 milioni di euro, rispetto ad una perdita pari a 15,5 milioni di euro al 30 settembre 2024.L'al 30 settembre 2025 è pari a 578,9 milioni di euro, rispetto ai 527 milioni di euro al 31 dicembre 2024, per effetto dell'incremento del capitale circolante e di costi non ammortizzati relativi all'operazione di rifinanziamento della parte principale dell'indebitamento finanziario di Gruppo avvenuta a febbraio 2025.Al 30 settembre 2025, il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato medianteper un importo complessivo pluriennale pari a circa 416 milioni di euro, in forte incremento rispetto ai 259 milioni di euro al 30 settembre 2024. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 60,5% del totale.Ilcommesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 30 settembre 2025 è pari a 2,6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 2,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2024.