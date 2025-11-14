Cembre, utile 9 mesi sale a 32 milioni di euro. Ricavi +5%

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha chiuso iconconsolidati pari a 179.864 migliaia di euro, segnando un incremento del 5 per cento rispetto alle 171.295 migliaia di euro registrate nei primi nove mesi del 2024. Le vendite consolidate per area geografica evidenziano una riduzione dell'1,3 per cento in Italia ed ammontano a 74,0 milioni di euro; i ricavi sugli altri mercati europei sono pari a 85,6 milioni di euro e aumentano del 12,5 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2024; infine, le vendite extra Europee, ammontanti a 20,3 milioni di euro, risultano sostanzialmente invariate con un decremento dello 0,1 per cento.Il risultato operativo lordo consolidato () è pari a 55.440 migliaia di euro, corrispondente al 30,8 per cento dei ricavi delle vendite, ed è aumentato del 12,1 per cento rispetto a quello dei primi nove mesi del 2024, pari a 49.474 migliaia di euro, corrispondenti al 28,9 per cento dei ricavi delle vendite. In diminuzione, nel periodo, l'incidenza del costo del venduto, mentre aumenta lievemente il peso del costo per servizi. Il costo del personale in valore assoluto è aumentato del 4,0% rispetto ai primi nove mesi 2024, soprattutto a seguito dell'aumento del numero medio dei lavoratori del Gruppo passati da 895 collaboratori dei primi nove mesi 2024 a 928 collaboratori dei nove mesi del 2025; tuttavia l'incidenza percentuale del costo del personale sul fatturato è lievemente diminuita passando dal 26,8 per cento al 26,6 per cento.L'consolidato del periodo è aumentato del 10,4 per cento rispetto al 2024, passando da 29.131 migliaia di euro, corrispondenti al 17,0 per cento delle vendite, a 32.150 migliaia di euro, corrispondenti al 17,9 per cento delle vendite.Laconsolidata al 30 settembre 2025, pari ad un valore negativo di 6,8 milioni di euro, è diminuita rispetto al 31 dicembre 2024, quando ammontava ad un valore positivo di 2,0 milioni di euro, anche per effetto del pagamento di dividendi per 31,6 milioni di euro da parte della Capogruppo e per gli investimenti in immobilizzazioni pari a 19,2 milioni di euro. Al 30 settembre 2024 la posizione finanziaria netta era negativa per 2,5 milioni di euro."I ricavi consolidati del Gruppo CEMBRE nei primi nove mesi 2025 sono pari a 179,9 milioni di euro, in crescita del 5,0% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente - ha commentato il- Il mese di ottobre ha avuto un andamento fortemente positivo ed è stato il mese con il fatturato mensile più alto nella storia del Gruppo CEMBRE. Le vendite progressive del Gruppo nei primi dieci mesi del 2025 segnano una crescita del 5,3% rispetto ai primi dieci mesi del 2024".