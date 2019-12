Cybersecurity, Consob aderisce a CERTFin: più collaborazione contro minacce informatiche

(Teleborsa) -, la struttura altamente specializzata sulla cybersecurityper rafforzare la collaborazionee dell’economia digitale, garantendo una sempre maggiore sicurezza degli operatori del mondo bancario, assicurativo e finanziario italiano e dei servizi digitali offerti a famiglie, imprese e PA.È quanto stabilito dalla, dal P, ad integrazione dell'accordo sottoscritto alla fine del 2016 per costituire il CERTFin e dell'accordo sottoscritto alla fine del 2018 per l'adesione di ANIA e IVASS.La nuova convenzione prevede, in particolare, l', l’organo di governo al quale sono affidate le decisioni di indirizzo del CERTFin.Basato sul principio della cooperazione tra pubblico e privato, il CERTFin, spiega una nota, ha il compito di innalzare lanel suo complesso, attraverso il supporto operativo e strategico alle attività di prevenzione, preparazione e risposta agli attacchi informatici e agli incidenti di sicurezza.Attualmente fanno parte del CERTFin 50 operatori del settore finanziario (banche, assicurazioni e infrastrutture di mercato), 11 dei quali partecipano anche al cosiddetto "", unper approfondire i principali fenomeni rilevati a vantaggio di tutta la comunità di riferimento.Il CERTFin svolge quotidianamente un'attenta attività di raccolta di dati, indicazioni e segnalazioni e di analisi dei principali fenomeni connessi al tema della cybersecurity che possono avere impatto sul settore, favorendo il tempestivo ed efficace scambio di informazioni tra gli operatori bancari e finanziari italiani; dall'In linea con la Strategia Nazionale di Cybersecurity, il CERTFin svolge anche una funzione di raccordo con tutte le altre iniziative istituzionali avviate nel Paese in tema di sicurezza cibernetica e protezione delle infrastrutture critiche, consolidando la collaborazione e ampliando ulteriormente la rete di interlocutori istituzionali e di esperti a livello nazionale e internazionale.