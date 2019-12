Unicredit, Mustier sui tagli annunciati: "Saranno socialmente responsabili"

Unicredit

(Teleborsa) - Il Piano Team 23 cheha presentato oggi prevedenei prossimi quattro anni, che produrranno, equivalente al 12% della base di costo 2018. Taglio che coinvolgerà circanelle divisioniin Italia, Germania ed Austria ed in altre aree qualiA proposito della riduzione dei, Unicredit attende una, con unaA proposito dei tagli, ildurante la conferenza stampa a Londra, ha spiegato "stiamo avviando in questi giorni negoziati con i sindacati rappresentativi" per capire come e dove saranno effettuati, ma ha aggiunto che le misure di efficientamento "saranno effettuate in modo sociale e responsabile".Mustier non ha voluto aggiungere dettagli di misura o geografici, per "rispetto alle trattative avviate con i sindacati".