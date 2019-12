UniCredit positiva in Borsa dopo Piano strategico 2020-2023

UniCredit

(Teleborsa) - Giornata positiva a Piazza Affari per, che tratta in rialzo dell'1,18% dopo la pubblicazione del piano strategico 2020-2023 , presentato sempre oggi ad analisti e investitori al Capital Markets Day a Londra."I target disono concreti e raggiungibili", dichiara la banca, spiegando che il piano si basa su quattro pilastri strategici chiaramente definiti:- Aumento e rafforzamento della base di clienti- Trasformazione e massimizzazione della produttività- Gestione disciplinata del rischio & controlli- Gestione del capitale e del bilancio"Team 23 è incentrato sulla massimizzazione della creazione di valore per gli stakeholder, inclusa una rinnovata attenzione alla soddisfazione del cliente grazie a processi semplificati e a prodotti innovativi nonché a un maggiore ritorno per gli azionisti - ha dichiarato, Amministratore Delegato di UniCredit - . Durante l’arco del piano prevediamo di generare 16 miliardi di valore per gli investitori tramite una combinazione di dividendi, riacquisti di azioni e incremento del patrimonio tangibile. Continueremo a far leva sui nostri vantaggi competitivi: la rete presente in Europa occidentale, centrale e orientale, la posizione di banca di riferimento per le PMI Europee e l’ampia e crescente base di clienti. Per tutta la durata del piano continueremo a cogliere le opportunità commerciali mantenendo allo stesso tempo uno stretto controllo su rischio, disciplina nell'esecuzione e controllo dei costi".