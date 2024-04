UniCredit, Orcel: entusiasta di iniziare secondo mandato, sfida è infrangere altri record

UniCredit

(Teleborsa) - "Sonocome Amministratore Delegato di UniCredit. Ho già collezionato tanti ricordi e tante esperienze in questa Banca, prima "vivendola" dall'esterno e poi servendola dall'interno, e sono davvero orgoglioso di tutti i traguardi raggiunti in questi tre anni". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, durante l'assemblea degli azionisti odierna."Essere nominato Amministratore Delegato di UniCredit per la prima volta, come mi è successo nel 2021, significa che ci sono persone pronte a puntare su di te - ha aggiunto - Essere confermato per una seconda volta vuol dire che, condividete la visione che abbiamo delineato, e soprattutto che. Questo è un grande onore per me. Non ho mai dato per scontata questa nomina e continuerò a impegnarmi e a lavorare senza sosta per meritare questa fiducia"."Gli ultimi 12 mesi hanno dimostrato l'impatto che siamo già riusciti a generare nella trasformazione di UniCredit - ha detto l'AD - È una grande testimonianza di quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi tre anni.. Molti pensavano che gli obiettivi che ci eravamo prefissati nel nostro piano strategico UniCredit Unlocked fossero impossibili da raggiungere, che UniCredit fosse troppo difficile da trasformare, che stessimo puntando troppo in alto. Mentre io ero convinto al 100% che avremmo dimostrato loro il contrario. Abbiamo trascorso gli ultimi tre anni lavorando senza tregua per portare avanti UniCredit Unlocked. L'anno scorso non abbiamo solo raggiunto i nostri target; li abbiamo superati"."Ilnel settore bancario - ha detto Orcel - Non ho intenzione di fermarmi adesso. Il raggiungimento degli obiettivi delineati in UniCredit Unlocked non è mai stato la destinazione, ma una tappa del viaggio verso il miglioramento continuo e la realizzazione della nostra visione. Ho piena fiducia nel potenziale di UniCredit e su dove possiamo arrivare; saremo implacabili nella nostra determinazione a migliorare"."Il nostro fine ultimo, la nostra ambizione più grande è diventare la Banca per il futuro dell'Europa, anticipare il cambiamento e stabilire un nuovo punto di riferimento per quello che una banca europea dovrebbe essere e dovrebbe fare - ha proseguito l'AD - La nostra sfida per il 2024 e oltre è continuare a migliorare le nostre prestazioni,del mercato, dei nostri clienti e delle nostre persone".- ha concluso - La vedo piuttosto come qualcosa che devo meritare ogni giorno. È per questo che continuerò a lavorare incessantemente per ripagare la fiducia che mi avete accordato".