Carraro sale a bordo del nuovo fuoristrada Grenadier

Carraro

(Teleborsa) - Nuova importante tappa sulla strada della crescita per il Gruppo, che. È stato infatti siglato nelle scorse ore unTale rapporto di collaborazione, delcon un orizzonte temporale di oltre 10 anni, prevede la fornitura da parte di Carraro di assali anteriori e posteriori per ildi INEOS Automotive che entrerà nel mercato nel 2021.Grazie a questo accordo il Gruppo Carraro avrà l’opportunità di incrementare in modo sensibile i volumi dei propri assali speciali per veicoli commerciali, minivan e fuoristrada.Parallelamente tale espansione delle attività nell'ambito automotive, settore da sempre molto sfidante, consentirà a Carraro di crescere nelle proprie competenze migliorando ulteriormente in termini di qualità, time to market ed efficienza logistica. Ciò determinerà riflessi positivi anche nei settori tradizionali del Gruppo, quali macchine agricole e movimento terra.Il nuovo Grenadier nasce come un veicolo inedito e “senza compromessi” all'interno del mercato odierno dei fuoristrada. A trazione integrale permanente, concepito per essere efficiente anche nelle condizioni più estreme, tale progetto eredita idealmente lo spirito pionieristico delle prime 4x4 ben note per le proprie capacità di funzionare anche nelle situazioni ambientali più complesse.Tale veicolo verrà prodotto in Inghilterra all'interno di uno stabilimento attualmente in costruzione a Bridgend, nel Galles meridionale, che occuperà a regime fino a 500 persone.