MES, bozza maggioranza: nessun tetto su BTP alle banche

(Teleborsa) -a tenere banco la- che va avanti ormai da giorni - sullache apreper il Governo. La tabella di marcia è segnata: in vista delè ufficialmente iniziato il countdown per la risoluzione sul fondo Salva-Stati, prevista per domani, mercoledì 11 dicembre alla Camera e al Senato dopo le comunicazioni delProprioin vista del delicato appuntamento di domani, la maggioranza ha messo a punto una bozza di risoluzione sul Mes, su cui in queste ore prosegue il confronto. La maggioranzaad "assicurare l'equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell'Unione economica e monetaria (cosiddetta logica di “pacchetto” Mes, Bicc, Unione bancaria) approfondendo isi legge in una prima bozza.Non solo:in ogni casoe comunque laTra le richieste più significative ildel debito pubblico, uno dei punti più discussi fin dalla prima ora.Si chiede anche disolo dopo la definizione di rche definiscono le procedure in caso di ristrutturazione di un debito sovrano dell'area euro e se il Paese chiede aiuto al?Mes - evitando l'applicazione dei principi dellaIl Ministro dell'Economia Gualtieri, tra i difensori più convinti della riforma, mostra tranquillità in vista della discussione in Aula di domani: "Abbiamo chiarito con molta nettezza che alcune condizioni sull'Unione bancaria erano inaccettabili" e all'Eurogruppodella firma, spiega sottolineando ancora una volta che, ha detto intanto Luigi Di Maio, precisando che "prima dell'Eurogruppo e dell'Eurosummit di gennaio il parlamento sarà chiamato a valutare a che punto siamo". "Finché il pacchetto non è chiuso, non metto i soldi degli italiani in banca", ha aggiunto.E proprio domani, aldove resiste unaci sarà da fare i conti con ilIntanto, lee promettono