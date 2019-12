Riforma MES, Conte: "Non introduce automatismi su debito. Italia non ha nulla da temere"

(Teleborsa) - Il Premier, il Fondo salva stati europeo, in fase di revisione. "La revisione del trattato sul MESe, in particolare,nella ristrutturazione del debito di uno Stato", ha ribadito nell'informativa alle Camere in vista del Consiglio europeo del prossimo 12 e 13 dicembre .Conte ha anche confermato chea restrizioni nellada parte delle banchedegli stessi., ha detto Conte, "perché il suo, come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione, e come confermano i mercati".Il Premier ha però avvertito che "un, nei mercati e nelle istituzioni internazionali, che siamo noi stessi a dubitare dell'impegno assunto di mantenere il debito su un sentiero di piena sostenibilità". E poi aggiunge che "bisogna stare attenti a insinuare dubbi e paure nei cittadini italiani", avvertendo che, se il reale obiettivo del dibattito pubblico è quello"converrebbein modo esplicito".Conte ha richiamato ilper quanto concerne le questioni europee, affermando "ho reputato e reputo indispensabile continuare ail Parlamento, personalmente e tramite i ministri, in tutte le occasioni in cui l'Italia sarà chiamata a esprimere nelle sedi UE la propria posizione". "Lain sede europea - ha chiarito - sarà sempre".