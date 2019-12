Alstom, partito progetto "niente più plastica monouso" nelle 8 sedi italiane

(Teleborsa) -dagli uffici amministrativi e dalle proprie sedi aderendo alla campagna del Ministero dell’Ambiente #iosonoambiente per diventare un’azienda #plasticfree www.minambiente.it Un’operazione cheche prevede il bando della plastica monouso entro il 2021.nei confronti dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e della società: ecco perché abbiamo deciso di evitare la plastica monouso dando l’esempio anche nei piccoli gesti quotidiani.verranno gradualmente eliminate le bottiglie di plastica distribuite nei punti ristoro, così come i bicchieri monouso nei distributori automatici. In ogni sitio i dipendenti verranno dotati di unacon quelli in carta e alluminio. Il processo avviato da Alstomi ai quali sarà richiesto di ridurre al minimo l’utilizzo della plastica per gli imballaggi.Oltre all'impatto diretto sull'uso di materiali ecosostenibili,, così da sensibilizzare a comportamenti virtuosi anche al di fuori del posto di lavoro.ll progetto Plastic Free implementato da Alstom,in ogni suo ambito di attività, che per il nono anno è stata inserita negli indici di sostenibilità Dow Jones (DJSI), nel mondo e in Europa.